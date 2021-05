Caso Fedez, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare convocato in Vigilanza dopo le accuse di censura (Di domenica 2 maggio 2021) «Ritengo doveroso e opportuno chiaMare urgentemente in audizione il direttore di Rai3 Di Mare per avviare un’indagine conoscitiva completa sull’accaduto». Sono le parole del presidente della Commissione di Vigilanza della Rai, Alberto Barachini, sul Caso Fedez. Il discorso del cantante durante il concertone del 1° maggio contro la Lega sulla legge Zan e le accuse di tentata censura rivolte alla Rai hanno provocato già dalle primissime ore di ieri sera un terremoto all’interno della tv di Stato. La Commissione di Vigilanza della Rai, ora, avvierà «un’indagine conoscitiva» per appurare le responsabilità di quanto accaduto. La versione della direzione di Rai 3 La direzione di Rai 3 sostiene «di non aver mai chiesto ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) «Ritengo doveroso e opportuno chiaurgentemente in audizione ildi Rai3 Diper avviare un’indagine conoscitiva completa sull’accaduto». Sono le parole del presidente della Commissione didella Rai, Alberto Barachini, sul. Il discorso del cantante durante il concertone del 1° maggio contro la Lega sulla legge Zan e ledi tentatarivolte alla Rai hanno provocato già dalle primissime ore di ieri sera un terremoto all’interno della tv di Stato. La Commissione didella Rai, ora, avvierà «un’indagine conoscitiva» per appurare le responsabilità di quanto accaduto. La versione della direzione di Rai 3 La direzione di Rai 3 sostiene «di non aver mai chiesto ...

BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - Sidi_Bou : RT @petergomezblog: Caso #Fedez, la politica ‘riscopre’ la Rai lottizzata ma non ha fatto nulla per cambiarla. La legge per modello Bbc fer… - cocchi2a : RT @petergomezblog: Caso #Fedez, la politica ‘riscopre’ la Rai lottizzata ma non ha fatto nulla per cambiarla. La legge per modello Bbc fer… -