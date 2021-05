Carrodano Efrem Marconi morto in un incidente stradale sulla Ss1 Aurelia

(Di domenica 2 maggio 2021), 30 anni, ha perso la vita in unSs1a Mattarana di(La Spezia). Il trentenne era a bordo della propria moto e si è scontrato con un’auto che proveniva in senso contrario. La notizia ha sconvolto Piazza di Deiva Marina doveabitava con i genitori. Il trentenne lavorava alla Spezia a bordo dei rimorchiatori ed era appassionato della sua moto. Tantissimi i messaggi sui social a testimoniare l’affetto verso. Giornata di silenzio sui social in segno di lutto da parte dell’Associazione benefica “Bracco in sella” della quale era socio.

