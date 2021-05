Al via i lavori sui marciapiedi di via Calatafimi, Teano e Quarto (Di domenica 2 maggio 2021) Gli interventi, previsti nel piano degli investimenti dell'Amministrazione comunale per gli anni 2020 - 2022, non comportano modifiche alla ... Leggi su ravennatoday (Di domenica 2 maggio 2021) Gli interventi, previsti nel piano degli investimenti dell'Amministrazione comunale per gli anni 2020 - 2022, non comportano modifiche alla ...

TgrRaiSicilia : Sit in sulla spiaggia contro un nuovo lido sulla costa di #Donnalucata a #Scicli. Il Comune fa sospendere i lavori.… - gigi695 : Casnigo, chiude per lavori la Ria da Pì - astralmobilita : ?????? Via #FurbaraSasso Lavori rifacimento manto stradale al Km 6+000 al Km 10+500 tra #CasteldelSasso e #Sambuco ??… - ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: Da lunedì #3maggio via ai lavori di riqualificazione, asfaltatura e manutenzione strade e marciapiedi in 35 vie di #Mi… - in_appennino : RT muoversintoscan '? #Pistoia, in via Vicinale di San Biagio in Cascheri, dal #3maggio al #5maggio non si transita… -