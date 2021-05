Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 08:10 (Di sabato 1 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi studio nella giornata del 29 aprile sono state oltre 500 mila le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale Nazionale lo ha fatto sapere la struttura del commissario per l’emergenza Francesco figliuolo è il ministro speranza elogia il grande lavoro di squadra per il vaccino astrazeneca per ora non cambia nulla non ci sono evidenze di eventi avversi con la Seconda dose l’ho detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza in relazione all’ipotesi di effettuare la Seconda dose con un vaccino diverso da quello astrazeneca per chi lo abbia ricevuto come prima dose fai zerbion Tech intanto fa sapere di aver chiesto al Eh ma l’autorizzazione per estendere l’utilizzo del suo bacino anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni il ministro della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi studio nella giornata del 29 aprile sono state oltre 500 mila le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale Nazionale lo ha fatto sapere la struttura del commissario per l’emergenza Francesco figliuolo è il ministro speranza elogia il grande lavoro di squadra per il vaccino astrazeneca per ora non cambia nulla non ci sono evidenze di eventi avversi con la Seconda dose l’ho detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza in relazione all’ipotesi di effettuare la Seconda dose con un vaccino diverso da quello astrazeneca per chi lo abbia ricevuto come prima dose fai zerbion Tech intanto fa sapere di aver chiesto al Eh ma l’autorizzazione per estendere l’utilizzo del suo bacino anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni il ministro della ...

