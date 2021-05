Sara MacDonald | chi è la moglie di Noel Gallagher

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 maggio 2021)è ladi, cantautore, chitarrista e discografico che, insieme al fratello Liam, forma gli Oasis: il gruppo rock britannico formatosi a Manchester nel 1991 e attivo fino al 2009. Il cantante sarà ospite al concerto del Primo Maggio 2021:si trova in Italia per presentare il suo nuovo singolo, We’re On Our Way Now.e l’incontro con– Photo Credits: www.nme.comha 46 anni ed è nata il 22 ottobre 1971 a Edimburgo, in Scozia. È una pubblicista scozzese divenuta famosa per aver sposato ...