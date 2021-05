Rajae Bezzaz a Verissimo racconta dalla violenza al matrimonio combinato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 1 maggio 2021)di quando era adolescente, dellasubita quando ha lasciato il Marocco arrivando a Bologna con grandi sogni. Abitava con due ragazzi che aveva conosciuto in Marocco, erano stati i suoi professori di teatro, aveva solo 15 anni ed era appena arrivata in Italia, loro l’avevano accolta, lei attendeva l’arrivo di sua mamma in Italia.continua a sorridere anche se è terribile ciò che devere. “Hanno visto in me una donna e non la ragazzina che avevano conosciuto e di conseguenza non si sono comportati da galantuomini”. Ne parla nel suo libro, è il capitolo che ama di più, è tra quelle pagine che “ho voluto parlare della perdita della verginità… chiamiamola così”.A ...