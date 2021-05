Raiola | «Se mi sento napoletano? Mi sento più cittadino del mondo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 maggio 2021) Nella lunga intervista rilasciata a As, emerge anche il lato più umano e intimo del procuratore. Si sente? Gli domandano. «Mipiù undel, sono andato via troppo piccolo… Ho avuto un’infanzia fantastica. I miei genitori hanno lavorato sodo, sono dovuti emigrare per dare ai loro figli un futuro migliore, come tanti, e sono andati ad Amsterdam. I miei due fratelli erano già nati in Olanda, ma erano nove nella famiglia di mia madre, quindi ho 47 cugini e cugini, e questo sembra più lo stereotipoche vediamo in TV. Dormire insieme, in piccole stanze…». Della sua infanzia racconta: «Era un periodo della vita in cui ci aiutavamo tutti a vicenda. La vita era intesa in questo modo. I miei genitori hanno aperto un ristorante che ha avuto molto ...