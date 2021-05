Pio e Amedeo nella bufera, VicePresidente Arcigay: “È inaccettabile” (Di sabato 1 maggio 2021) Gossip I padroni di casa di Felicissima Sera sono stati attaccati da Pietro Turano, attivista LGBT+, e da Stefania Orlando Pubblicato su 1 Maggio 2021 Attivista impegnato per i diritti LGBT+, attore di Skam Italia e VicePresidente di Arcigay Roma, Pietro Turano ha rotto il silenzio dopo il monologo di Pio e Amedeo. Il duo pugliese è finito nell’occhio del ciclone e ha diviso l’opinione pubblica all’indomani del monologo sul politicamente corretto. Intervistato da Fanpage, ha dichiarato che i padroni di casa di Felicissima Sera hanno voluto insegnare che è l’intenzione che conta e spacciano per rivoluzionario un discorso che in realtà è di una banalità patetica. Il riferimento è alla frase di Pio e Amedeo “Non si può più dire la ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Gossip I padroni di casa di Felicissima Sera sono stati attaccati da Pietro Turano, attivista LGBT+, e da Stefania Orlando Pubblicato su 1 Maggio 2021 Attivista impegnato per i diritti LGBT+, attore di Skam Italia ediRoma, Pietro Turano ha rotto il silenzio dopo il monologo di Pio e. Il duo pugliese è finito nell’occhio del ciclone e ha diviso l’opinione pubblica all’indomani del monologo sul politicamente corretto. Intervistato da Fanpage, ha dichiarato che i padroni di casa di Felicissima Sera hanno voluto insegnare che è l’intenzione che conta e spacciano per rivoluzionario un discorso che in realtà è di una banalità patetica. Il riferimento è alla frase di Pio e“Non si può più dire la ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - boscocreep : RT @guestofworld_: Io a Pio e Amedeo e tutti quelli che li difendono vorrei ricordare questo discorso di Tiziano Ferro che voi stessi al te… - Iwiwd_ : se vedete pio e amedeo e appoggiate i loro ragionamenti unfollowatemi visto da un* di cui non ricordo il nome :) -