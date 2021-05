MotoGP su TV8, GP Spagna 2021: orari, programma in chiaro, diretta qualifiche (Di sabato 1 maggio 2021) A Jerez de la Frontera, Il 1° maggio sarà il giorno delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Motomondiale 2021. Il tortuoso tracciato andaluso non favorisce certo i sorpassi, pertanto partire nelle primissime posizioni sarà più importante del solito e la lotta per qualificarsi al meglio si annuncia molto intensa. In MotoGP sinora le tre pole position messe in palio in stagione sono state arpionate da Francesco Bagnaia (Qatar), Jorge Martìn (Doha) e Fabio Quartararo (Portogallo). Invece, guardando alle classi inferiori, in Moto2 sinora il britannico Sam Lowes è stato assolutamente dominante, essendo risultato il più rapido nella giornata di sabato in tutte le qualifiche disputate. Invece in Moto3 le pole position sono andate a Darryn Binder nel primo appuntamento stagionale, a Jaume ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) A Jerez de la Frontera, Il 1° maggio sarà il giorno delledel Gran Premio di, quarto atto del Motomondiale. Il tortuoso tracciato andaluso non favorisce certo i sorpassi, pertanto partire nelle primissime posizioni sarà più importante del solito e la lotta per qualificarsi al meglio si annuncia molto intensa. Insinora le tre pole position messe in palio in stagione sono state arpionate da Francesco Bagnaia (Qatar), Jorge Martìn (Doha) e Fabio Quartararo (Portogallo). Invece, guardando alle classi inferiori, in Moto2 sinora il britannico Sam Lowes è stato assolutamente dominante, essendo risultato il più rapido nella giornata di sabato in tutte ledisputate. Invece in Moto3 le pole position sono andate a Darryn Binder nel primo appuntamento stagionale, a Jaume ...

