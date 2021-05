Milano | migliora la 26enne con trombosi dopo AstraZeneca

(Di sabato 1 maggio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos Salute, “progressivamente” lacolpita dacerebrale e ricoverata dal 12 aprile al Policlinico di. Sedici giorni prima di finire in ospedale la ragazza aveva fatto la vaccinazione anti-Covid con. La paziente attende ora di essere trasferita nel reparto di riabilitazione. La prognosi resta riservata. L'articolo proviene da Italia Sera.

