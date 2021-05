Messa in tv domenica 2 maggio su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di sabato 1 maggio 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 2 maggio. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa12:00 – Angelus SportFace.

Servus_Glebae : @kujo_sa Le donne non drovebbero nemmeno uscire di casa. Unica eccezione la domenica per la messa. - comunitapiasco1 : QUINTA DOMENICA DI PASQUA - 2 MAGGIO 2021 Diretta STREAMING della Santa Messa questa sera ore 19.00 su Youtube a qu… - CattedralePa : Domenica 2 maggio 2021 - V DOMENICA DI PASQUA «Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto». (Gv 15,1-8)… - IlNasara : @soniasoni40 @dory1977 @Pennacchiiiii Tranquilla, a mio padre in un pagarlo del Piemonte la domenica dopo messa la… - CoSantiapostoli : ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - A San Pietro domenica 16 maggio Santa Messa con celebrazione degli Anniversari di Matri… -