Mercato Juventus | asta per Rabiot | due club inglesi pronti all’assalto

(Di sabato 1 maggio 2021)– Rivoluzione. La parola chiave in casa. Sebbene la stagione non sia ancora terminata, i vertici dirigenziali bianconeri sono già all’opera per cercare di programmare una stagione che dovrà essere inevitabilmente quella del rilancio in casa bianconera. Tanti sono gli esuberi sul groppone di Fabio Paratici, soprattutto a centrocampo. La mediana è stata infatti il reparto che ha maggiormente sofferto: i vari Ramsey enon hanno risposto alle presente alle aspettative che erano state riposte su di loro. Ragion per cui, un loro addio appare sostanzialmente inevitabile.verso la Premier? Soprattutto sul francese sembra essersi scatenata una vera e propria: un’eventuale cessione dell’ex Psg ...

- dickonascimento : Foot Mercato: Juventus : personne ne veut de Cristiano Ronaldo !. - ballon_directe : Juventus : la priorité du mercato se nomme Manuel Locatelli

IldellaOltre a Rabiot, potrebbe trasferirsi in Inghilterra anche Merih Demiral . La, infatti, potrebbe cederlo a fine stagione soprattutto per motivi economici. La sua ...Non è nome diquello di Lorenzo Montipò, che pure è in scadenza con il Benevento (che lo ... (agg Michela Colombo) Probabili formazioni Udinese/ Diretta tv: Chiesa pronto al rientro (...MERCATO JUVENTUS - Rivoluzione. La parola chiave in casa Juventus. Sebbene la stagione non sia ancora terminata, i ...La Juventus senza la Champions potrebbe dire addio ad un obiettivo di mercato. Sull'attaccante è forte l'interesse di due club inglesi.