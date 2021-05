LIVE Tuffi | Coppa del Mondo in DIRETTA | Bertocchi-Pellacani e Larsen-Gugiu in finale!

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.52: Nella qualificazionehanno ottenuto il sesto punteggio di 268.62 nella graduatoria comandata, neanche a dirlo, dal duo cinese Yiwen Chen/Yani Chang (317.46), l’unico ad aver oltrepassato quota 300 punti. A completare la top-3 le coppie del Canada Jennifer Abel/Melissa Citrini Beaulieu (294.18) e della Russia Mariia Poliakova/Kristina Ilinykh (273.33). 8.50:salteranno per settime, seguite dalle statunitensi Cook/Bacon, dalle britanniche Reid/Torrance, dalle russe Poliakova/Ilinykh, dalle canadesi Abel/Citrini Beaulieu e dalle cinesi Chen/Chang che, come da programma, hanno dominato le qualificazioni 8.47: Le prime sei coppie che entreranno in gara saranno la Svizzera con Coquoz/Favre, la Corea del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40: Tra venti minuti scatterà la finale del trampolino Synchro 3 metri femminile con al via le azzurre Pellacani e Bertocchi 7.12 Accedono all'atto conclusi ...Come funziona la Coppa del Mondo di tuffi, prevista a Tokyo dall'1 al 6 maggio 2021? E' presto spiegato. Intanto, il calendario, spalmato appunto su sei giorni, prevede tutte le gare classiche previst ...