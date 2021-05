Inter domani campione d'Italia se l'Atalanta non batte il Sassuolo (e Conte vince a Crotone) (Di sabato 1 maggio 2021) L’Inter già domani può diventare campione d’Italia. Dipende dalla squadra di Conte, ma anche dall’Atalanta: se i nerazzurri di Milano stasera vincono e la squadra di Gasperini pareggia con il Sassuolo per l’Inter è scudetto. Si saprà intorno alle 17 di domani. La squadra di Conte, a cinque giornate dal termine, ha un vantaggio di 11 punti sull’Atalanta e di 13 punti sul trio composto da Milan, Juventus e Napoli. Inter a 79 e Atalanta a 68, prima di giocare. L?Inter può vincere lo scudetto se conquisterà 4 punti nelle ultime 5 giornate di campionato: anche arrivando a pari merito con l’Atalanta a quota 83 punti: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) L’giàpuò diventared’. Dipende dalla squadra di, ma anche dall’: se i nerazzurri di Milano stasera vincono e la squadra di Gasperini pareggia con ilper l’è scudetto. Si saprà intorno alle 17 di. La squadra di, a cinque giornate dal termine, ha un vantaggio di 11 punti sull’e di 13 punti sul trio composto da Milan, Juventus e Napoli.a 79 ea 68, prima di giocare. L?puòre lo scudetto se conquisterà 4 punti nelle ultime 5 giornate di campionato: anche arrivando a pari merito con l’a quota 83 punti: ...

