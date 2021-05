Inter: Conte 'stiamo per far cadere regno dopo 9 anni' (Di sabato 1 maggio 2021) "Abbiamo capito l'importanza di poter fare qualcosa di straordinario e di poter fare la storia di questa Inter che da 11 anni, mi pare, non vinceva lo scudetto. stiamo riuscendo nell'impresa di far ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) "Abbiamo capito l'importanza di poter fare qualcosa di straordinario e di poter fare la storia di questache da 11, mi pare, non vinceva lo scudetto.riuscendo nell'impresa di far ...

Inter : ?? | FORMAZIONE #CrotoneInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ???? #FORZAINTER ???? - Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - Inter : ??? | DICHIARAZIONI '?????????? ???????????? ?? ???????? ???????????????? ???? ??????????????????????????' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termine di… - AMinghetti : RT @marifcinter: Conte: 'I tifosi dell'Inter sono legatissimi al ricordo del Triplete. E vincere dopo tutto questo tempo uno scudetto così… - FaFerrario : RT @marifcinter: Conte: 'Non è stato semplice entrare nel cuore di tutti i tifosi dell'Inter. Ora ci sono?Questo non lo so però sicuramente… -