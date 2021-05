Infortunati Roma: cinque calciatori ai box. L’esito degli esami (Di sabato 1 maggio 2021) Pessime notizie per la Roma a seguito degli esami strumentali svolti oggi a Villa Stuart dai calciatori Infortunati Pessime notizie per la Roma a seguito degli esami strumentali svolti oggi a Villa Stuart dai calciatori Infortunati. Il tecnico portoghese dovrà rinunciare a cinque giallorossi in vista dei prossimi impegni stagionali. Come riportato da Sky Sport, la lista è così composta: Leonardo Spinazzola (lesione flessore sinistro), Jordan Veretout (lesione flessore destro), Pau Lopez (lussazione spalla sinistra), Carles Perez (risentimento flessore destro) e Amadou Diawara (risentimento pubico). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Pessime notizie per laa seguitostrumentali svolti oggi a Villa Stuart daiPessime notizie per laa seguitostrumentali svolti oggi a Villa Stuart dai. Il tecnico portoghese dovrà rinunciare agiallorossi in vista dei prossimi impegni stagionali. Come riportato da Sky Sport, la lista è così composta: Leonardo Spinazzola (lesione flessore sinistro), Jordan Veretout (lesione flessore destro), Pau Lopez (lussazione spalla sinistra), Carles Perez (risentimento flessore destro) e Amadou Diawara (risentimento pubico). L'articolo proviene da Calcio News 24.

