Il Cittadella calpesta il Lecce | 1-3 al Via del Mare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 maggio 2021) Ililallo stadio Via del. Esatto, una delle squadre più forti del campionato di Serie B, sembra cominci a dare i primi segnali di stanchezza. I granata di mister Venturato hanno battuto per 1-3 la formazione di Corini, portandosi a casa tre punti molto importanti. Ilresta a mani vuote: deve difendere il suo secondo posto minacciato dalla Salernitana. Corini e Venturato: il pre partita diIlil, com’è andata la partita? Sicuramente non è andata bene per ilo almeno come ci si sarebbe aspettati andasse. La partita è stata caratterizzata da alti e bassi da parte della squadra guidata da mister Corini che ...