Gp Portogallo | Bottas pole Ferrari in terza e quarta fila

Valtteri Bottas in pole nel Gp del Portogallo. Il pilota finlandese della Mercedes è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1'18"348 precedendo il compagno di squadra, Lewis Hamilton. L'inglese deve rinviare l'appuntamento con la 100esima pole della carriera. Alle spalle delle Mercedes, terzo e quarto tempo per le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che occupano la seconda fila. Quinto crono e terza fila per la Ferrari di Carlos Sainz, alla miglior qualifica della stagione. La rossa di Charles Leclerc, invece, è ottava in griglia.

