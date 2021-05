F1, Fernando Alonso battuto a ripetizione da Esteban Ocon. Confronto interno complicato (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo delle libere molto soddisfacenti, Fernando Alonso non si conferma nelle qualifiche del Gran Premio di Portogallo, terza prova del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo termina al tredicesimo porto il turno odierno alle spalle del nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Il due volte campione del mondo perde ancora una volta il Confronto con il compagno di box Esteban Ocon. Il transalpino ha conquistato il sesto tempo al termine della Q3, un risultato di che conferma il miglioramento dell’Alpine. La vettura francese è stata saldamente nella Top10 per tutto il week-end ed anche da Alonso ci si attendeva una risposta dopo le delusioni in Italia. Dopo una ripresa nella giornata di ieri, quinto davanti al teammate durante la FP2, il due volte vincitore della 24h di Le Mans alza bandiera bianca ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo delle libere molto soddisfacenti,non si conferma nelle qualifiche del Gran Premio di Portogallo, terza prova del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo termina al tredicesimo porto il turno odierno alle spalle del nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Il due volte campione del mondo perde ancora una volta ilcon il compagno di box. Il transalpino ha conquistato il sesto tempo al termine della Q3, un risultato di che conferma il miglioramento dell’Alpine. La vettura francese è stata saldamente nella Top10 per tutto il week-end ed anche daci si attendeva una risposta dopo le delusioni in Italia. Dopo una ripresa nella giornata di ieri, quinto davanti al teammate durante la FP2, il due volte vincitore della 24h di Le Mans alza bandiera bianca ...

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Alonso GP Portogallo 2021, la griglia di partenza - FormulaPassion.it Il britannico si è messo dietro un ottimo Antonio Giovinazzi , ma soprattutto Fernando Alonso , certamente uno dei più delusi vedendo le prestazioni del suo compagno di squadra. Qualifica amarissima ...

Formula 1 - GP Portogallo, la griglia di partenza ...QUINTA FILA 9 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) 10 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) SESTA FILA 11 George Russell (Ing/Williams) 12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) SETTIMA FILA 13 Fernando Alonso (Spa/...

Alonso: “Il traffico sarà una sfida domani” FormulaPassion.it F1, Fernando Alonso battuto a ripetizione da Esteban Ocon. Confronto interno complicato Dopo delle libere molto soddisfacenti, Fernando Alonso non si conferma nelle qualifiche del Gran Premio di Portogallo, terza prova del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo termina al tredicesimo porto il tur ...

GP Portogallo, Alonso: “Vettura differente e qualifica fuori ritmo” Qualifica fuori ritmo per Alonso e monoposto differente rispetto alle FP3. L'asturiano però non si perde d'animo e vuol ottenere punti domani ...

