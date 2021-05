Crotone retrocede in Serie B (Di sabato 1 maggio 2021) Il Crotone retrocede matematicamente in Serie B. La sconfitta per 2 - 0 con l'Inter capolista condanna aritmeticamente la squadra di Serse Cosmi che ferma a 18 punti a quattro giornate dalla fine ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) Ilmatematicamente inB. La sconfitta per 2 - 0 con l'Inter capolista condanna aritmeticamente la squadra di Serse Cosmi che ferma a 18 punti a quattro giornate dalla fine ...

Ultime Notizie dalla rete : Crotone retrocede Pagelle 34a giornata di Serie A: Inter Campione. Bocciate e promosse Questa 34 esima giornata definisce i primi risultati finali di questo campionato: l' Inter è campione d'Italia, dopo aver sconfitto il Crotone, che invece retrocede. Decisivo anche il pareggio dell'Atalanta con il Sassuolo, che invece si avvicina alla Roma. I giallorossi perdono ancora, stavolta con la Doria, rimanendo nel limbo ...

Inter a 1 passo dal tricolore. Crotone saluta la A ...00, presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone, si è giocato Crotone - Inter, valida per la 34ª ... Invece saluta la Serie A il Crot one che con 15 punti retrocede. Embed from Getty Images Fonte immagine in ...

Il Crotone retrocede in Serie B: da Stroppa a Cosmi, il gigante Simy non basta Goal.com Calciomercato Lazio, ds Crotone: «Messias merita di rimanere in Serie A» Con il Crotone matematicamente retrocesso, quale futuro per i suoi gioielli? Le parole del ds Ursino su Messias, che interessa alla Lazio Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato de ...

Il Napoli inguaia il Benevento: cosa serve ora per salvarsi Un bel problema, il pareggio del Cagliari al Napoli: adesso la corsa salvezza per il Benevento si complica ancora di più ...

