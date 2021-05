Concerto primo maggio 2021, scaletta cantanti e ospiti: gli orari dell'evento dall'Auditorium (e dove vederlo). Monologo di Fedez (Di sabato 1 maggio 2021) E' l'Orchestraccia ad aprire l'edizione 2021 del Concerto del primo maggio, che rinuncia per il secondo anno consecutivo a piazza San Giovanni e si riadatta a maratona televisiva... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 maggio 2021) E' l'Orchestraccia ad aprire l'edizionedeldel, che rinuncia per il secondo anno consecutivo a piazza San Giovanni e si riadatta a maratona televisiva...

ClaudioBaglioni : Il primo grande evento esclusivo in streaming su @itsart_it sarà il concerto spettacolo totale - In questa storia… - welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Cisco Bellotti #propagandaresistenza #propagandalive - agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Secondo #Dagospia le acque in #Rai sarebbero particolarmente agitate per il monologo di #Fedez al concerto del #PrimoM… - rockolpoprock : Chadia Rodriguez in topless contro l'omofobia sul palco del Primo Maggio: video -