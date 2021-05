fisco24_info : Birmania: marce lampo per evitare polizia a 3 mesi dal golpe: Testimoni riferiscono esplosioni, forse anche una bom… -

Latorna in piazza, a tre mesi dal golpe dei militari, in tutte le città del Paese conlampo per la democrazia, sfidando la repressione della giunta. I manifestanti nel centro commerciale ...Intanto, insi continua a morire, in uno scenario di tutti contro tutti, dove, su una ... sin dal 2008, evidenziando la drammaticità birmana, aprivamo le nostreper la Libertà con le sue ...(ANSA) - RANGOUN, 01 MAG - La Birmania torna in piazza, a tre mesi dal golpe dei militari, in tutte le città del Paese con marce lampo per la democrazia, sfidando la repressione della giunta. I manife ...Almeno 8mila persone sono pronte a passare il fiume Salween sulla frontiera thailandese. Aumentano gli scontri fra le forze della giunta e il gruppo armato ...