Variante indiana | troppi contagi a Sabaudia | micro zona rossa a Bella Farnia

RobertoBurioni : Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giust… - repubblica : Variante indiana, verso la zona rossa a Sabaudia. Screening di massa nella comunità sikh, positivo il 20% dei testa… - repubblica : ?? Variante indiana Covid, positivi 23 dei passeggeri atterrati ieri a Roma da Delhi. 'Almeno due super spreader a b… - evelina21478 : RT @AzzurraBarbuto: Continuano incessanti gli sbarchi. Siamo a 8974 clandestini accolti dal primo gennaio. Secondo le grandi menti al gover… - filipponico1962 : @petergomezblog Italia 60 milioni 300 morti India 1500 milioni 3400 morti Vista così dov'è la situazione più criti… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana

'Non spaventiamo le persone con toni allarmistici sulle varianti, adesso quella. Non vi è ancora alcun dato che ci faccia dire che essa sia più cattiva, più contagiosa'. Lo scrive il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. 'Bisogna combattere il ...L'Italia è in massima allerta per la "". È' stato annullato il volo proveniente da uno scalo dell'India, il cui atterraggio era previsto alle 14 all'aeroporto di Fiumicino. Lo si apprende da fonti aeroportuali. Il volo ...Il vaccino di Pfizer dovrebbe tranquillamente difendere dalla nuova variante indiana del coronavirus e a suggerirlo è BioNTech ...UDINE. Era solo questione di tempo. La variante indiana del coronavirus è arrivata in Friuli Venezia Giulia. Il primo contagiato è un giovane marinaio di nazionalità indiana risultato positivo prima d ...