“Un enorme stupidaggine”, Cecchi Paone dice la sua sulla novità (Di venerdì 30 aprile 2021) Alessandro Cecchi Paone va all’attacco in diretta tv. “E’ un’enorme stupidaggine” le sue parole al vetriolo. “Si tratta di propaganda” Alessandro Cecchi Paone scatenato sul tema vaccinazioni, sempre d’attualità e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 aprile 2021) Alessandrova all’attacco in diretta tv. “E’ un’” le sue parole al vetriolo. “Si tratta di propaganda” Alessandroscatenato sul tema vaccinazioni, sempre d’attualità e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

Profilo3Marco : RT @mattino5: 'Enorme stupidaggine e grande discriminazione nei confronti di un'Italia che non è famosa nel mondo solo per le isole ma per… - mattino5 : 'Enorme stupidaggine e grande discriminazione nei confronti di un'Italia che non è famosa nel mondo solo per le iso… - Franc_1992 : RT @AxiaFel: Il coprifuoco è una enorme stupidaggine specie se per evitare assembramenti. So di gruppi di ragazzi che si riuniscono a casa… - Luciano06815942 : RT @AxiaFel: Il coprifuoco è una enorme stupidaggine specie se per evitare assembramenti. So di gruppi di ragazzi che si riuniscono a casa… - LPincia : RT @AxiaFel: Il coprifuoco è una enorme stupidaggine specie se per evitare assembramenti. So di gruppi di ragazzi che si riuniscono a casa… -