Superbonus edilizio rafforzato, ecco in quali casi (Di venerdì 30 aprile 2021) L'utilizzo del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia diventa da oggi molto più semplice. L'Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini hanno messo a punto e pubblicato una Guida operativa per l'uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati. La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario alla Ricostruzione, è frutto di un approfondito confronto tra le due strutture, che ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità ...

