"Sfascio tutto, questo non lo accetto!". UeD, Tina Cipollari fuori di sé in studio. Quello che ha visto "è troppo" (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultima puntata della settimana super bollente quella di 'Uomini e Donne'. Protagonista assoluta nell'appuntamento di venerdì 30 aprile l'opinionista Tina Cipollari, che si è infuriata in modo esagerato. L'abbiamo già vista scatenata in altre circostanze, soprattutto con Gemma Galgani, ma stavolta ha superato ogni limite e ha perso la ragione. A tal punto da arrivare a proferire vere e proprie minacce. Tutta colpa di una persona, che a causa dei suoi atteggiamenti l'ha fatta innervosire. La dama torinese ha intanto scritto nelle ultime ore alla rivale: "Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo. Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo. Essere definita una nullità è una grande offesa. Se esisto vuol dire che non sono una ...

