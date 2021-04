Sci di fondo, svelata la composizione delle squadre dell’Italia per la stagione 2021-2022 (Di venerdì 30 aprile 2021) La FISI ha pubblicato la delibera numero 229 di venerdì 30 aprile del presidente Flavio Roda, con cui è stata resa nota la composizione delle squadre della Nazionale italiana di sci di fondo per la stagione 2021-2022. Sono quattro le squadre previste per gli atleti di alto livello: la Squadra Coppa del Mondo, la Squadra A, la Squadra Milano-Cortina 2026 e la Squadra A2 Osservati. Alfred Stauder ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Della Squadra Coppa del Mondo fanno parte Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, mentre la Squadra A è composta da dieci atleti, ovvero Simone Da Prà, Davide Graz, Michael Hellweger, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura tra gli uomini e Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Greta Laurent e Lucia ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) La FISI ha pubblicato la delibera numero 229 di venerdì 30 aprile del presidente Flavio Roda, con cui è stata resa nota ladella Nazionale italiana di sci diper la. Sono quattro lepreviste per gli atleti di alto livello: la Squadra Coppa del Mondo, la Squadra A, la Squadra Milano-Cortina 2026 e la Squadra A2 Osservati. Alfred Stauder ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Della Squadra Coppa del Mondo fanno parte Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, mentre la Squadra A è composta da dieci atleti, ovvero Simone Da Prà, Davide Graz, Michael Hellweger, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura tra gli uomini e Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Greta Laurent e Lucia ...

