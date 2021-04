Schiaffo di Putin all’Ue e all’Italia Sassoli&Co | chi è nel mirino

(Di venerdì 30 aprile 2021) Occhio per occhio. Alta tensione fra Europa e Russia. Mosca risponde alle sanzioni europee per il caso Navalny e l’occupazione della Crimea con un round di contromisure che mette nelanche l’Italia. Nelfinisce anche l’Italia. Sono otto gli alti funzionari dell’Ue colpiti, fra loro c’è il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Con lui la vicepresidente della Commissione Ue Vera Jourova per i lavori e la trasparenza, Ivars Abolins, presidente del National Electronic Media Council della Lettonia, Maris Baltins, direttore del National Language Centre della Lettonia, Jacques Maire, membro della delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Jorg Raupach, capo dell’ufficio del procuratore di Berlino, Asa Scott, capo del laboratorio di sicurezza chimica, biologica e nucleare, Total Defence Research Institute, ...

Formiche.net

