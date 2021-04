Pio La Torre | 39 anni fa l’omicidio del dirigente del Pci e di Rosario Di Salvo Mattarella | “Sradicamento della mafia è ineluttabile”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il processo di “dalla società dei fenomeni mafiosi” è “storicamente“. Lo scrive il presidenteRepubblica, Sergio, nel suo messaggio inviato al presidente del Centro di studi ed iniziative culturali “Pio La”, Vito Lo Monaco. Esattamente trentanovefa, infatti, Cosa nostra uccideva La, all’epoca segretario del Pci in Sicilia, e il suo autistaDi. “Esprimo il mio apprezzamento per l’evento da voi organizzato che, attraverso un dialogo con le giovani generazioni, mantiene viva la memoria delle vittimelotta contro la criminalità organizzata quali grandi esempi di impegno civico e di senso dello Stato per l’intera collettività”, scrive il capo ...

Il presidente della Repubblica e della Camera dei deputati ricordano il sacrificio di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo, morti per mano della mafia per il loro impegno civico. Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ricorda l'uccisione di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo. Insieme giovani e adulti, testimoni e studenti hanno pulito la lapide e poi lasciato 39 fiori, tanti quanti sono gli anni trascorsi dall'omicidio politico-mafioso di Pio La Torre e Rosario Di Salvo