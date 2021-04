Pio e Amedeo: “Insigne ci suggerisce i cantanti neomelodici. Volevamo invitare Gattuso, è ruspante” (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo il successo ottenute per «Felicissima sera», la Gazzetta dello Sport intervista oggi Pio e Amedeo, che parlano del loro rapporto speciale con alcuni calciatori «Tanti, ma Lorenzo Insigne ha un posto privilegiato perché ci consiglia tutti i neomelodici napoletani. Poi Immobile, Quagliarella, Donnarumma. Tutti cervelloni come noi…» Molte le curiosità e i commenti sui personaggi del mondo del calcio, da Conte, “nel privato è simpatico. Ha una vena comica”, a CR7, “è molto forte, ma sembra costruito in laboratorio. Sembra che pensi solo ai c…. suoi” Nel loro programma, che si concluderà questa sera con la terza puntata, hanno ospitato tanti personaggi del mondo dello sport tra cui Francesco Totti, ma se avessero potuto continuare avrebbero voluto anche Rino Gattuso «Ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo il successo ottenute per «Felicissima sera», la Gazzetta dello Sport intervista oggi Pio e, che parlano del loro rapporto speciale con alcuni calciatori «Tanti, ma Lorenzoha un posto privilegiato perché ci consiglia tutti inapoletani. Poi Immobile, Quagliarella, Donnarumma. Tutti cervelloni come noi…» Molte le curiosità e i commenti sui personaggi del mondo del calcio, da Conte, “nel privato è simpatico. Ha una vena comica”, a CR7, “è molto forte, ma sembra costruito in laboratorio. Sembra che pensi solo ai c…. suoi” Nel loro programma, che si concluderà questa sera con la terza puntata, hanno ospitato tanti personaggi del mondo dello sport tra cui Francesco Totti, ma se avessero potuto continuare avrebbero voluto anche Rino«Ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo ...

