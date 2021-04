Pd | Letta | ' Renzi? Il mio atteggiamento è aperto e pragmatico'

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - Con Matteo"il mio. Lo dimostra il fatto che a Bologna la Conti viene dall'esperienzaana". Lo ha detto Enrico, al sito della Stampa, riferendosi a Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena, candidata alle primarie per il sindaco di Bologna.

Giuseppe Conte è primo con 38, Giorgia Meloni seconda con 36 ed Enricoè terzo con 33. Tutti ... Berlusconi è al 15 e Matteoè al 10%, entrambi con risultati invariati. Cade invece Mario ...Brutte notizie per Calenda e: Azione scende al 3,2% ( - 0,3%), mentre Italia Viva crolla al 2,... Conte "col mio Governo porti mai chiusi"/ Realtà "alternativa" per allearsi conSONDAGGI ...Roma, 30 apr (Adnkronos) - Con Matteo Renzi "il mio atteggiamento è aperto e pragmatico. Lo dimostra il fatto che a Bologna la Conti viene dall'esperienza renziana". Lo ha detto Enrico Letta ...Il deputato di Italia Viva rilancia sulle primarie per la scelta del candidato Sindaco di Napoli e si candida: “La mia candidatura ha lo scopo ...