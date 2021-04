Omicidio Gioia, colloqui in carcere con i legali per i due giovani (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nel suo primo colloquio in carcere Elena Gioia con il suo avvocato, Vanni Cerino, ha parlato pochissimo chiedendo quando potrà incontrare la madre. “Non riesce neanche a parlare – spiega il legale – Elena è molto provata, non parla. Ha solo chiesto di vedere la madre”. La 18enne è reclusa presso il carcere di Bellizzi Irpino con il fidanzato Giovanni Limata, 23enne, per l’Omicidio di Aldo Gioia padre della giovane. Nella stessa giornata c’è stato il colloquio tra Limata e l’avvocato Mario Villani: “Bisogna guardare al pregresso di questi ragazzi – dice – Dobbiamo tenere conto dei contesti familiari e al di là del reato commesso dobbiamo cercare di dare a entrambi una opportunità di vita. Capisco il dolore della famiglia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nel suo primoo inElenacon il suo avvocato, Vanni Cerino, ha parlato pochissimo chiedendo quando potrà incontrare la madre. “Non riesce neanche a parlare – spiega il legale – Elena è molto provata, non parla. Ha solo chiesto di vedere la madre”. La 18enne è reclusa presso ildi Bellizzi Irpino con il fidanzato Giovanni Limata, 23enne, per l’di Aldopadre della giovane. Nella stessa giornata c’è stato ilo tra Limata e l’avvocato Mario Villani: “Bisogna guardare al pregresso di questi ragazzi – dice – Dobbiamo tenere conto dei contesti familiari e al di là del reato commesso dobbiamo cercare di dare a entrambi una opportunità di vita. Capisco il dolore della famiglia ...

