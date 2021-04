Natalia Paragoni | “A 20 anni ho perso un bambino”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Prima di ritrovare la felicità accanto ad Andrea Zelletta,ha affrontato numerose difficoltà, tra cui un aborto: il racconto Da ormai quattroè felice accanto ad Andrea Zelletta: ma prima di conoscere l’ex tronista nello studio di “Uomini e Donne”, dating show di Canale 5 trainato con successo da Maria De Filippi,ha vissuto esperienze di vita molto forti, che l’hanno segnata nel profondo e ne hanno determinato una crescitanale subitanea ed improvvisa che nulla ha a che fare con l’età anagrafica (ha solo ventitrè, ndr.) Dopo averle esaminate ed interiorizzate,ha messo queste esperienze nero su bianco, prima nel libro La Vita Secondo Naty e poi in un’intervista a ...

Leggi anchesi svela: dalla dislessia ai maltrattamenti, fino all'aborto La Di Padua ha infine concluso affermando: "È tutto un po' più freddo, anche se continuiamo a vederci ogni ...ha confessato il suo dramma: in passato la web influencer ha subito una perdita di gravidanza. A Diva e Donnaha voluto raccontare dettagli e retroscena del suo primo ...Natalia Paragoni: ho avuto un passato con episodi di bullismo, maltrattamenti e relazioni tossiche. Ora sono felice ...Per la prima volta Natalia Paragoni ha confessato che in passato avrebbe avuto un aborto: la fidanzata di Andrea Zelletta all’epoca aveva solamente 20 anni ma sarebbe stata entusiasta di avere un bamb ...