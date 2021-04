Napoleone | da Dolce & Gabbana a Galliano | l’Impero che ispirò la Moda

(Di venerdì 30 aprile 2021) Non era esigente, nessun radicalismo, nessuna civetteria nel vestire. Gusti e costumi spartani, un uomo parsimonioso. Una veste da camera e pantofole a casa, in battaglia e nelle occasioni ufficiali solo e unicamente la divisa di colonnello dei granatieri della guardia o quella dei cacciatori della guardia. Per il rigido inverno solo un pastrano grigio, caldissimo. Strano destino quello di. Il suo Impero fu amato dalla. Uno stile, soprattutto quello femminile, che rompeva i canoni dell’ancien regime. Addio parrucche e uomini incipriati, corsetti e panier rococò, le donne ‘si spogliano’ e si scoprono. In molti scrissero, “in modo indecente”, sinonimo di eleganza, ma anche di indipendenza e spirito libertario e libertino. Trasparenze, pizzi e decolleté, ballerine in raso e sete ricamate, stivaletti senza tacco, ...

Da& Gabbana che nel 2006 si lasciarono ispirare dalle tuniche 'napoleonienne' allo stilista ...recentemente Michael Kors si è lasciato (2020) sedurre dal cappotto militare indossato da...