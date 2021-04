MotoGP, GP Spagna: classifica combinata FP1-FP2. Marquez unico a non migliorarsi (Di venerdì 30 aprile 2021) Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. L’alfiere della Ducati ha timbrato un eccellente 1:37.209 nella sessione pomeridiana e ha fatto capire di poter essere uno pretendenti al successo. Va detto che tutti i piloti hanno migliorato il proprio tempo nella FP2, ad eccezione di Marc Marquez che non è riuscito a ritoccare il crono del mattino ed è 16mo. Il piemontese precede il francese Fabio Quartararo di 0.178. Sorprende ancora una volta la Aprilia, trascinata da Aleix Espargarò fino a un eccezionale terzo posto. Franco Morbidelli è ottimo quarto con la Yamaha Petronas: il romano accusa 0.495 di ritardo da Bagnaia e precede la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales. Valentino Rossi é in crisi nera: il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP di2021, quarta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. L’alfiere della Ducati ha timbrato un eccellente 1:37.209 nella sessione pomeridiana e ha fatto capire di poter essere uno pretendenti al successo. Va detto che tutti i piloti hanno migliorato il proprio tempo nella FP2, ad eccezione di Marcche non è riuscito a ritoccare il crono del mattino ed è 16mo. Il piemontese precede il francese Fabio Quartararo di 0.178. Sorprende ancora una volta la Aprilia, trascinata da Aleix Espargarò fino a un eccezionale terzo posto. Franco Morbidelli è ottimo quarto con la Yamaha Petronas: il romano accusa 0.495 di ritardo da Bagnaia e precede la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales. Valentino Rossi é in crisi nera: il ...

