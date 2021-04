Milan-Benevento, Pioli su Hauge: “Può essere utile” (Di venerdì 30 aprile 2021) Interrogato su Hauge prima di Milan-Benevento, ecco il parere di Pioli durante la conferenza stampa di oggi alla vigilia del match. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 aprile 2021) Interrogato suprima di, ecco il parere didurante la conferenza stampa di oggi alla vigilia del match.

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - sportli26181512 : Verso Milan-Benevento, i 24 convocati di Inzaghi: out Letizia e Sau: Al termine dell'odierna seduta di rifinitura,… - PianetaMilan : #MilanBenevento, #Pioli su @jenspetter99: “Può essere utile” - #ACMilan - morelli_rinaldo : Domani contro il Benevento sarà una partita da non fallire, per nessun motivo. Il ritorno di Romagnoli potrebbe far… - MilanNewsit : Verso Milan-Benevento, i 24 convocati di Inzaghi: out Letizia e Sau -