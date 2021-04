Lega, Bordoni: uniformare procedure concorsuali (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Il lavoro per rigenerare la macchina amministrativa del Comune di Roma deve tener conto anche della procedura concorsuale per i profili dirigenziali che non puo’ essere soggetta ad un diverso trattamento rispetto alle altre posizioni.” “Riaprire il bando per le categorie C e D e programmare una unica nuova prova concorsuale digitale sulla base delle direttive del Dicastero guidato da Brunetta lascia indietro un profilo organizzativo e gestionale di assoluto rilevo che dovra’ passare attraverso preselettive logico-attitudinali volte a misurare abilita’ gia’ in possesso dei candidati per la dirigenza”. Cosi’ il consigliere Segretario D’Aula in Assemblea capitolina Davide Bordoni della Lega che ha scritto una nota, chiedendo un confronto alla sindaca Raggi e all’Assessore al personale De Santis, a seguito dello sblocco del concorsone per il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Il lavoro per rigenerare la macchina amministrativa del Comune di Roma deve tener conto anche della procedura concorsuale per i profili dirigenziali che non puo’ essere soggetta ad un diverso trattamento rispetto alle altre posizioni.” “Riaprire il bando per le categorie C e D e programmare una unica nuova prova concorsuale digitale sulla base delle direttive del Dicastero guidato da Brunetta lascia indietro un profilo organizzativo e gestionale di assoluto rilevo che dovra’ passare attraverso preselettive logico-attitudinali volte a misurare abilita’ gia’ in possesso dei candidati per la dirigenza”. Cosi’ il consigliere Segretario D’Aula in Assemblea capitolina Davidedellache ha scritto una nota, chiedendo un confronto alla sindaca Raggi e all’Assessore al personale De Santis, a seguito dello sblocco del concorsone per il ...

