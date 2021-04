Le filiali della Bcc di Roma sono state coinvolte in un sospetto attacco informatico

(Di venerdì 30 aprile 2021) Le 188da tre giorni registrano disservizi collegate a malfunzionamenti alle reti. Si sospetta che l’origine sia collegata a un’intrusione cyber (Foto: Getty Images)Un presuntoavrebbe causato il blocco di quasi tutti i sistemi gestionaliBanca di credito cooperativo (Bcc) di, che sta lavorando a operatività limitata da tre giorni. Alcuni correntisti hanno sporto denuncia ai carabinieri e i clientistati costretti a recarsi in presenza agli sportelli, creando lunghe file per effettuare semplici operazioni. I disservizi hanno coinvolto tutte le 188Bcc e la direzione ha detto che il pieno regime operativo sarà ripristinato gradualmente solo da lunedì 3 maggio. La società ha dichiarato di essere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : filiali della

la Repubblica

... un riconoscimento all'impegno e al lavoro svolto nell'ultimo anno da tutte le strutture... Non a caso, infatti, nelle nuoveappena acquisite i clienti hanno ritrovato sotto le insegne ......- commenta Felice Delle Femine Direttore GeneraleBCP - perché maturati nel contesto pandemico particolarmente gravoso per tutte le Risorse, in particolar modo per la prima linea delle, ...[L’INIZIATIVA] Nato meno di due anni fa con il “percorso delle sette chiese”, presentazione del servizio riferito allo storico palazzo comunale, “adottato” dalla Banca Mediolanum tramite la filiale di ...Le 188 filiali da tre giorni registrano disservizi collegate a malfunzionamenti alle reti. Si sospetta che l'origine sia collegata a un'intrusione cyber ...