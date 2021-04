"La messa per Mussolini è un oltraggio" (Di venerdì 30 aprile 2021) Non è servita la lettera del sindaco Mauro Guerra che, un paio di settimane fa, aveva chiesto a questore e prefetto di vietare le manifestazioni dei nostalgici sul lago. Così una settimana dopo il XXV ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Non è servita la lettera del sindaco Mauro Guerra che, un paio di settimane fa, aveva chiesto a questore e prefetto di vietare le manifestazioni dei nostalgici sul lago. Così una settimana dopo il XXV ...

Advertising

ItaliaViva : Molte realtà non profit che si occupano di giovani, anziani e persone con disabilità rischiano di perdere le conces… - agorarai : 'Gli investimenti sono la cosa che manca. L'Italia non stava messa bene nemmeno prima della pandemia. C'è la necess… - borghi_claudio : Mi porto avanti perché vedo che partire panico immotivato. Ecco dove nel piano si parla di messa a gara per regimi… - giuromos : Se fanno per rimetterci in zona arancione o rossa inizio ad uscire tutte le sere, anche se sono messa come oggi e c… - carlogubi : 'I dragoni atomici di Fukushima', un libro per festeggiare la messa al bando delle armi atomiche da parte dell'ONU.… -

Ultime Notizie dalla rete : messa per Primo Maggio. A Milano apre la pizzeria gestita dai ragazzi autistici ...è riconoscere tale status a chi decide di fare impresa (o l'ha messa in piedi da non più di 60 mesi) coinvolgendo almeno i due terzi di persone con disabilità e riservando loro sgravi fiscali per i ...

Vaccini Italia, Figliuolo: "Record? Ora tocca alle aziende essere puntuali". Punto Regioni Occasione per ricordare che la vaccinazione è la via d'uscita". Secondo il governatore "una volta messi in sicurezza gli over 60, in linea di principio abbiamo fatto gran parte del lavoro di messa in ...

A Betlemme la messa per la festa di San Giuseppe Lavoratore ACI Stampa Premier League: Southampton-Leicester LIVE Si apre questa sera la 34esima giornata di Premier League. E, nell’anticipo delle 20.55, il Leicester, terza forza del campionato e reduce dalla vittoria, ...

Juve, corsa Champions: i precedenti storici a 5 giornate dalla fine Dal sito ufficiale della Juventus: "Mancano 5 giornate di campionato e la Juve per essere sicura di centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions ...

...è riconoscere tale status a chi decide di fare impresa (o l'hain piedi da non più di 60 mesi) coinvolgendo almeno i due terzi di persone con disabilità e riservando loro sgravi fiscalii ...Occasionericordare che la vaccinazione è la via d'uscita". Secondo il governatore "una volta messi in sicurezza gli over 60, in linea di principio abbiamo fatto gran parte del lavoro diin ...Si apre questa sera la 34esima giornata di Premier League. E, nell’anticipo delle 20.55, il Leicester, terza forza del campionato e reduce dalla vittoria, ...Dal sito ufficiale della Juventus: "Mancano 5 giornate di campionato e la Juve per essere sicura di centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions ...