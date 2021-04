Israele, fuga di massa da evento religioso: 44 morti (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ strage di fedeli in Israele, sul monte Meron, per il crollo di un’affollata tribuna: 44 morti e 65 feriti. Il Premier Benjamin Netanyahu: “Un terribile disastro” (Screenshot video)Pesantissimo il bilancio del crollo di una gremita tribuna durante un raduno religioso di massa in Israele, sul monte Meron, in Galilea. Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, si stava stava celebrando la festività ebraica di Lag ba-Omer, presso la tomba del rabbino Shimon bar Yochai, quando alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate trascinando altri partecipanti: ne è seguita una fuga di massa in cui molti sono rimasti schiacciati. LEGGI ANCHE –> Giovane donna uccisa a Pompei, è stata violentata Decine di ambulanze hanno subito cercato di raggiungere i ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ strage di fedeli in, sul monte Meron, per il crollo di un’affollata tribuna: 44e 65 feriti. Il Premier Benjamin Netanyahu: “Un terribile disastro” (Screenshot video)Pesantissimo il bilancio del crollo di una gremita tribuna durante un radunodiin, sul monte Meron, in Galilea. Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, si stava stava celebrando la festività ebraica di Lag ba-Omer, presso la tomba del rabbino Shimon bar Yochai, quando alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate trascinando altri partecipanti: ne è seguita unadiin cui molti sono rimasti schiacciati. LEGGI ANCHE –> Giovane donna uccisa a Pompei, è stata violentata Decine di ambulanze hanno subito cercato di raggiungere i ...

Advertising

Italia_Notizie : Israele, le persone scappano per non essere schiacciate: il video della fuga al raduno di ultraortodossi finito in… - max_ronchi : ISRAELE, GRADINATA COLLASSA E SI INNESCA UNA FUGA DI MASSA: TRAGEDIA AL MONTE MERON. 44 MORTI - ilfattovideo : Israele, le persone scappano per non essere schiacciate: il video della fuga al raduno di ultraortodossi finito in… - Activnews24 : RT @Activnews24: Tragedia in #Israele: dopo mezzanotte sul monte #Meron, durante un'affollata festa ebraica alcune persone sono scivolate d… - GiovanniAgost20 : Strage a un raduno religioso di massa in Israele: 44 morti e 150 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, una tribun… -