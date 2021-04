Israele | calca a evento religioso | 44 morti e 150 feriti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di unache si è creata durante l'di Lag b'Omer al Monte Meron, in. Tra le vittime ci sono anche bambini. Il primo ministro israeliano parla di ''un disastro terribile'' riferendosi alle conseguenze di quello che era stato il primo grandeautorizzato dall'emergenza coronavirus, con la partecipazione di 100mila persone secondo la polizia. L'emittente Channel 12 ha spiegato che sono in corso le operazioni per identificare le vittime. Il ministro dei Trasporti ha riferito che si stanno evacuando i fedeli rimasti sul Monte Meron. Il comandante del distretto settentrionale delle forze di polizia Shimon Lavi, che ha supervisionato le disposizioni di sicurezza al Monte Meron, ha ...

Advertising

SkyTG24 : Israele, calca a evento religioso sul Monte Meron: oltre 44 morti e 150 feriti. FOTO - SkyTG24 : Israele, calca a evento religioso: oltre 44 morti e 65 feriti - SmorfiaDigitale : Tragedia al pellegrinaggio, calca durante raduno a Meron: oltre 40 morti in Isra... - rinoteodoro : Israele, calca all'evento religioso: almeno 44 morti e 150 feriti - Medio Oriente - ANSA - Galatone : opocaj: Israele, calca all'evento religioso: almeno 44 morti e 150 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Israele calca

Unadensissima , la folla di pellegrini che si avvicina alla tomba del saggio rabbino Shimon Bar ... Le mie più sentite condoglianze al popolo e allo Stato di'. Dagli Stati Uniti invece ...Troppa gente al pellegrinaggio sul monte Meron in, unache ha portato alla tragedia, con 44 morti e 150 feriti. Tragedia avvenuta poco dopo la mezzanotte a un affollato evento religioso israeliano in Galilea. La causa principale è ...Una tragedia di cui non sono ancora note le cause. Ci sono 44 morti e oltre cento feriti nel bilancio provvisorio della tragedia accaduta durante una cerimonia ortodossa, ...Facebook Shares Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di una calca che si è creata durante l’evento religioso di Lag b’Omer al Monte Meron, in ...