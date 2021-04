Il Covid colpisce l'economia tedesca, Pil primo trimestre - 1,7% (Di venerdì 30 aprile 2021) Anche la prima economia europea subisce i contraccolpi delle misure di lockdown per contrastare il Covid - 19 che hanno colpito i consumi. Il prodotto interno lordo tedesco è diminuito dell'1,7% nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Anche la primaeuropea subisce i contraccolpi delle misure di lockdown per contrastare il- 19 che hanno colpito i consumi. Il prodotto interno lordo tedesco è diminuito dell'1,7% nel ...

Cristiani di Hong Kong: Celebrare il 2 maggio, la 'domenica del Lavoro' L'idea è che per migliorare le piaghe dell'insicurezza nel lavoro, garantire un salario dignitoso, riconoscere il Covid - 19 come una malattia che colpisce l'occupazione, occorre assimilare la ...

Cristiani di Hong Kong: Celebrare il 2 maggio, la 'domenica del Lavoro' L'idea è che per migliorare le piaghe dell'insicurezza nel lavoro, garantire un salario dignitoso, riconoscere il Covid - 19 come una malattia che colpisce l'occupazione, occorre assimilare la ...

Il Covid colpisce duro i poveri

Le tre grandi crisi dell'America Latina alle prese col Covid La pandemia si è trovata ad agire in un preesistente quadro di crisi sociale, crescita bassa, ritardo tecnologico ...

Scuola, al Sud Italia troppe lezioni a distanza e studenti senza pc o tablet Il Coronavirus ha colpito duramente il sistema scolastico italiano: come conseguenza, il divario formativo tra Nord e Sud non ha fatto che aumentare.

