Iachini: “Salvezza? Non facciamo calcoli sui punti, pensiamo solo a noi” (Di venerdì 30 aprile 2021) L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. “Stiamo lavorando su tutte e due le cose. Dopo cinque mesi in cui non siamo stati insieme c’era bisogno di ritrovare qualche meccanismo, soprattutto in difesa. I ragazzi erano preoccupati, c’era più tensione rispetto a ottobre. Appena c’è un mezzo episodio, come è successo a Sassuolo, la partita cambia. E’ sintono di tensione. Mi auguro che risultati e prestazioni delle ultime settimane abbiano dato ancora più fiducia e tranquillità alla squadra”. Sulla quota Salvezza. “Guai a fermarsi a fare calcoli e guai a pensare agli altri. Noi dobbiamo andare in campo per cercare di portare a casa il massimo dalla partita. Dare tutto per fare la prestazione perché il particolare, può essere determinante. Senza fare ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) L’allenatore della Fiorentina, Beppe, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. “Stiamo lavorando su tutte e due le cose. Dopo cinque mesi in cui non siamo stati insieme c’era bisogno di ritrovare qualche meccanismo, soprattutto in difesa. I ragazzi erano preoccupati, c’era più tensione rispetto a ottobre. Appena c’è un mezzo episodio, come è successo a Sassuolo, la partita cambia. E’ sintono di tensione. Mi auguro che risultati e prestazioni delle ultime settimane abbiano dato ancora più fiducia e tranquillità alla squadra”. Sulla quota. “Guai a fermarsi a faree guai a pensare agli altri. Noi dobbiamo andare in campo per cercare di portare a casa il massimo dalla partita. Dare tutto per fare la prestazione perché il particolare, può essere determinante. Senza fare ...

