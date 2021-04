Governo: Letta, 'non vogliamo far fuori Salvini e lui che deve chiarire' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - vogliamo fa fuori Salvini dal Governo? "No, mi sembra sia Salvini che vuole fare fuori se stesso". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. "Per noi le regole d'ingaggio sono di grande rispetto reciproco, sarebbe irresponsabile chi, a casa nostra, si mettesse a fare giochini politici, non è il momento. E' il momento di chiarezza e responsabilità", ha detto il segretario del Pd. "Dipende tutto da Salvini, se lui interpreta le regole con senso di responsabilità. Fino ad adesso non l'ha fatto, mi pare ci sia un non detto, un non chiarito", ha detto Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) -fadal? "No, mi sembra siache vuole farese stesso". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa. "Per noi le regole d'ingaggio sono di grande rispetto reciproco, sarebbe irresponsabile chi, a casa nostra, si mettesse a fare giochini politici, non è il momento. E' il momento di chiarezza e responsabilità", ha detto il segretario del Pd. "Dipende tutto da, se lui interpreta le regole con senso di responsabilità. Fino ad adesso non l'ha fatto, mi pare ci sia un non detto, un non chiarito", ha detto

