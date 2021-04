Filippi | “Arrivare settimi cambia il mondo Palermo sottovalutato? E’ un bene | la formazione primavera…”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Poco più di quarantotto ore e sarà Virtus Francavilla–.Manca sempre meno a Virtus Francavilla-, match in programma domenica 2 maggio alle 20.30 allo Stadio “Giovanni Paolo II”. I rosa, voleranno in puglia, con l’obiettivo di agguantare il settimo posto che significherebbe primo turno dei playoff da giocare al “Barbera” con due risultati utili su tre. In tal senso, il match contro i biancazzurri, assumerà un'importanza particolare per la compagine siciliana. Lo saGiacomoche, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato i suoi a tenere alta l'attenzione."Ritengo che tutte le partite siano difficili, è normale che le motivazioni faranno la differenza. Il Foggia avrà una gara ostica contro il Catania, così come noi che affronteremo una squadra complicata. La nostra sarà ...

