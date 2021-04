Crotone-Inter, Conte in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Inter di Antonio Conte, reduce dalla vittoria di misura con il Verona, potrebbe già festeggiare lo scudetto in caso di vittoria contro il Crotone nel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, che andrà in scena sabato 1 maggio. Il tecnico nerazzurro, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 30 aprile alle ore 13:45 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) L’di Antonio, reduce dalla vittoria di misura con il Verona, potrebbe già festeggiare lo scudetto in caso di vittoria contro ilnel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, che andrà in scena sabato 1 maggio. Il tecnico nerazzurro, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 30 aprile alle ore 13:45 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

