Contagi tra i sikh: zona rossa e spiagge chiuse a Sabaudia (Di venerdì 30 aprile 2021) "Non credo che il focolaio di Covid tra i sikh che risiedono in provincia di Latina costituisca un rischio per Roma: si tratta di una comunità piuttosto stanziale, i suoi componenti tendono a non spostarsi molto dal luogo di residenza e lavoro. La loro situazione è monitorata". A dirlo all'HuffPost è Giovanni Maria Righetti, presidente dell'Ordine dei Medici di Latina. Il medico sottolinea che la stanzialità della comunità riguarda tendenzialmente anche gli spostamenti da e verso l'India: "Sono persone stabilmente occupate nelle aziende agricole del territorio. La provincia, infatti, accoglie molti lavoratori del settore vista anche la presenza del MOF, il mercato ortofrutticolo di Fondi, tra i principali d'Europa". Le parole di Righetti giungono a commento della decisione di istituire la zona rossa a Bella Farnia, frazione di ...

