Contagi nella comunità Sikh di Sabaudia, scatta la zona rossa (Di venerdì 30 aprile 2021) Sabaudia, 30 apr – scatta la mini zona rossa per la frazione di Bella Farnia, a Sabaudia, dove si registra un’impennata di Contagi nella locale comunità indiana Sikh. Ieri, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl, nel piccolo centro laziale è stata rilevata la positività di 86 cittadini Sikh su un totale di 550 tamponi effettuati, il 20%. Questa mattina, come era prevedibile, la prefettura di Latina ha deciso di far scattare la zona rossa, per contenere la diffusione del Contagio. Le restrizioni naturalmente riguarderanno l’intera popolazione, anche italiana, residente nella frazione di Sabaudia. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 aprile 2021), 30 apr –la miniper la frazione di Bella Farnia, a, dove si registra un’impennata dilocaleindiana. Ieri, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl, nel piccolo centro laziale è stata rilevata la positività di 86 cittadinisu un totale di 550 tamponi effettuati, il 20%. Questa mattina, come era prevedibile, la prefettura di Latina ha deciso di farre la, per contenere la diffusione delo. Le restrizioni naturalmente riguarderanno l’intera popolazione, anche italiana, residentefrazione di. ...

