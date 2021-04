Chi è Don Dino Pirri, il sacerdote e scrittore “social” (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi è Don Dino Pirri, il sacerdote marchigiano che commenta il vangelo in tv e sui social Don Dino Pirri è il parroco della Chiesa Maria della Speranza di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Il sacerdote è noto per essere autore di un seguitissimo blog, e su Tv 2000, ogni sabato commenta il vangelo della domenica nella trasmissione Sulla strada. Pirri ha partecipato anche alla trasmissione televisiva Propaganda Live, in onda su La7. Leggi anche -> Fra Emiliano Antenucci, chi è il parroco che vendette il suo oro Il percorso di Don Dino Pirri Don Dino Pirri dal 1998 è stato sacerdote presso la diocesi di San Benedetto del ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi è Don, ilmarchigiano che commenta il vangelo in tv e suiDonè il parroco della Chiesa Maria della Speranza di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Ilè noto per essere autore di un seguitissimo blog, e su Tv 2000, ogni sabato commenta il vangelo della domenica nella trasmissione Sulla strada.ha partecipato anche alla trasmissione televisiva Propaganda Live, in onda su La7. Leggi anche -> Fra Emiliano Antenucci, chi è il parroco che vendette il suo oro Il percorso di DonDondal 1998 è statopresso la diocesi di San Benedetto del ...

Advertising

s_decus : RT @bigini_roberto: Chi non prega non solo non capisce, ma non capisce di non capire. (Servo di Dio don Oreste Benzi) - janjangvu : facciamo un mese sì e un mese no con queste canzoni angst no veramente io dopo abyss blue side e don't come dovrei… - Robycop51 : RT @bigini_roberto: Chi non prega non solo non capisce, ma non capisce di non capire. (Servo di Dio don Oreste Benzi) - bigini_roberto : Chi non prega non solo non capisce, ma non capisce di non capire. (Servo di Dio don Oreste Benzi) - centroasociale : Indovinate chi deve uscire alle 11? Poco male blasterò Don’t a ripetizione dalla macchina -