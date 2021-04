Che Dio ci Aiuti 7, vedremo ancora Francesca Chillemi nei panni di Azzurra? (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ terminata da un pò, la sesta stagione, della fortuna fiction ‘Che Dio ci Aiuti 6’, con protagonista la brava Elena Sofia Ricci, e i telespettatori, già si chiedono se ci sarà, la settima stagione, della seguitissima serie. Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, in ‘Che Dio ci Aiuti 6’Al momento, nessuno dei protagonisti, si è sbilanciato, sulla possibilità di un inizio delle riprese, il che porterebbe a pensare, che forse ci sarà uno stop della fiction. A svelare qualcosa, ci pensa una delle protagoniste più acclamate della serie, Francesca Chillemi, la quale nella serie, veste i panni di Azzurra. Nel corso di un’intervista, al settimanale ‘Silhouette’, l’attrice parla del suo personaggio, e confida di provare, una certa ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ terminata da un pò, la sesta stagione, della fortuna fiction ‘Che Dio ci6’, con protagonista la brava Elena Sofia Ricci, e i telespettatori, già si chiedono se ci sarà, la settima stagione, della seguitissima serie. Elena Sofia Ricci e, in ‘Che Dio ci6’Al momento, nessuno dei protagonisti, si è sbilanciato, sulla possibilità di un inizio delle riprese, il che porterebbe a pensare, che forse ci sarà uno stop della fiction. A svelare qualcosa, ci pensa una delle protagoniste più acclamate della serie,, la quale nella serie, veste idi. Nel corso di un’intervista, al settimanale ‘Silhouette’, l’attrice parla del suo personaggio, e confida di provare, una certa ...

Advertising

Avvenire_Nei : “Il cristiano, dopo aver accolto la Parola di Dio, non la tiene chiusa dentro di sé, perché quella Parola deve inco… - Pontifex_it : San Giuseppe rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei progetti di Dio. Possa egli aiutare tutti, sopratt… - Pontifex_it : Non temere: sono le parole che il Signore rivolge a te, cara sorella, caro fratello, quando, pur tra incertezze, av… - 3rachenle : dio fa che non piova quando devo uscire io per favore..... - Annamaria___02 : Ma raga ma davvero avete fatto polemica pure sulla casa? Dio mio che noia. Qualcuno mi spiega? Anche in dm se volete #tzvip -